نادي الجيش الملكي المغربي يتعاقد مع المدرب التونسي نصر الدين نابي لموسمين

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي يوم الإثنين تعاقده مع المدرب التونسي نصر الدين نابي للموسمين المقبلين.

وأوضح النادي أن المدرب نصر الدين نابي سيتولى الاشراف على العارضة التقنية للفريق العسكري خلال المرحلة المقبلة بموجب عقد يمتد لموسمين.

وسبق لنابي (58 سنة) أن أشرف على تدريب عدة أندية من قبيل فيتا كلوب الكونغولي وتي بي مازيمبي، ونادي موتيما بيمبى الذي توج معه بلقب البطولة الكونغولية، كما حقق كأس الكونفدرالية الإفريقية مع ليوبار الكونغولي.

وينافس نادي الجيش الملكي، الذي توج بلقب البطولة المغربية على ثلاث واجهات خلال الموسم المقبل هي البطولة وكأس العرش ورابطة الأبطال الإفريقية.



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