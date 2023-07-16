وزير الخارجية يبحث في الكويت آفاق التعاون مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار

إلتقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار،اليوم الأحد بمناسبة زيارته إلى دولة الكويت، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، غانم سليمان الغنيمان واستعرض معه أوجه التعاون الاستثماري بين البلدين



وعبر وزير الخارجية عن استعداد تونس لدعم نشاط مؤسسة "إكويتي كابيتال"، الذراع الاستثماري للهيئة العامة للاستثمار، ومساعدتها لتوسيع نطاق حقيبتها الاستثمارية في تونس لتشمل قطاعات أخرى، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية





...