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الفنان محمد الجبالي يفتتح الدورة 43 لمهرجان باجة الدولي

Publié le Dimanche 16 Juillet 2023 - 16:51 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تنتظم الدورة الثالثة والأربعين لمهرجان باجة الدولي من 20 جويلية آلى 4 أوت 2023. وتُفتتح بحفل يحييه الفنان التونسي محمد الجبالي.
 
وبرمج المنظمون سهرات موسيقية متنوعة، أهمها حفل أمير الغناء العربي صابر الرباعي يوم 25 جويلية، وسهرة الفن الشعبي لوليد التونسي يوم 23 جويلية، إلى جانب حضور الموسيقى الصوفية بعرض "المدحة" يوم 28 جويلية وموسيقى الراب مع المغني "علاء" يوم 30 جويلية.
 
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وسيكون جمهور الفن الرابع على موعد مع عرضين مسرحيين، يحمل الأول عنوان "بنات سعاد" ويعرض يوم 27 جويلية، وهو عمل من إخراج الصادق حلواس وتمثيل نعيمة الجاني وأميمة بن حفصية ولبنى السديري. أما العرض الثاني فهو للممثلة وجيهة جندوبي ويحمل عنوان "بيغ بوصا الفصل 80" ويعرض يوم  29 جويلية.
 
ويسدل الستار على هذه الدورة يوم 4 أوت القادم بعرض موسيقي ملتزم بعنوان "من القدس إلى باجة" لفرقة "البيدر" الموسيقية.
 
وتنطلق جميع العروض على الساعة العاشرة ليلا. وتتوزع على معلم القصبة الأثري والملعب البلدي بباجة.


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