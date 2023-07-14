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الدورة 41 لمهرجان بوقرنين الدولي من 24 جويلية إلى 20 أوت 2023

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 14:05 قراءة: 1 د, 10 ث
      
تقام الدورة الحادية والأربعون لمهرجان بوقرنين الدولي من 24 جويلية إلى 20 أوت 2023 بالمسرح الهواء الطلق ببوقرنين وبالفسحة الشاطئية بحمام الأنف.

 وتضمنت برمجة هذه الدورة عروضا موسيقية ومسرحية وأخرى تنشيطية وفرجوية، فضلا عن برمجة عروض مجانية ستقام في الفسحة الشاطئية بحمام الأنف.

...

 وفي ما يلي البرمجة الكاملة لهذه الدورة :
 / 24 جويلية 2023: سهرة ما قبل  الافتتاح كرنفال وتنشيط ديجي فيصل وعرض فيلم "يمين يسار" للمخرج مطيع الدريدي بالشراكة مع مهرجان منارات للسينما المتوسطية.
 / 25 جويلية 2023: ما قبل الافتتاح عرض  مجموعة ديما ديما للفنان ياسر جرادي
  / 26 جويلية 2023:حفل الافتتاح للفنان زياد غرسة
 / 29 جويلية 2023:عرض مسرحية نظيف لوليد الزين
 / 30 جويلية 2023:عرض مسرحية "فيزا" لكريم الغربي
 / 2 أوت 2023:عرض راب لسمارا
 / 3 أوت 2023: عرض أركسترا المعهد العمومي للموسيقى والرقص بحمام الانف
 / 4 أوت 2023:عرض مسرحية "بيق بوسا" لوجيهة الجندوبي
 / 7 أوت 2023:عرض في فنون الفرجةcirque sur la lune  للفنان آزر بن سعد
 / 9 أوت 2023:عرض الزيارة لسامي اللجمي
 / 11 أوت 2023:حفل موسيقي للفنان مرتضى الفتيتي
 / 12 أوت 2023: عرض تنشيطي خاص بالأطفال
 / 13 أوت 2023:حفل موسيقي للفنانة لبنى نعمان احتفالا بعيد المرأة
 / 14 أوت 2023:حفل موسيقي للفنان رؤوف ماهر
 / 15 أوت 2023:عرض مسرحية بنات سعاد لنعيمة الجاني
 / 16 أوت 2023:عرض موسيقي راب لعلاء
 / 19 أوت 2023:عرض مسرحية المايسترو لبسام الحمرواي
 / 20 أوت 2023:عرض موسيقي من بوركينا فاسو
  
 
 


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