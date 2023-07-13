Babnet

الألعاب الرياضية العربية: التونسية وفاء محجوب تتوج بذهبية الكاراتي في وزن أقل من 61 كلغ

Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 - 21:35 قراءة: 0 د, 17 ث
      
توجت التونسية وفاء محجوب اليوم الخميس بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتي لوزن أقل من 61 كلغ، ضمن الألعاب العربية الرياضية الجارية بالجزائر.
وجاء ذلك اثر فوزها في النهائي على بطلة افريقيا والمتوسط الجزائرية شيماء ميدي.
كما احرزت تونس في رياضة الكاراتي برونزيتين بفضل اسلام بن حسن وزن أقل 50 كلغ وشيرين الزراتي وزن أقل من 55 كلغ.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269836


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 13 جويلية 2023 | 25 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:41
16:15
12:32
05:10
03:22
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet41°
29° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-27
38°-27
44°-28
41°-30
40°-30
  • Avoirs en devises
    23287,7

  • (13 juil)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,37944 DT        1$ =3,06726 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juil)   1260,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*