الألعاب الرياضية العربية: التونسية وفاء محجوب تتوج بذهبية الكاراتي في وزن أقل من 61 كلغ

توجت التونسية وفاء محجوب اليوم الخميس بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتي لوزن أقل من 61 كلغ، ضمن الألعاب العربية الرياضية الجارية بالجزائر.

وجاء ذلك اثر فوزها في النهائي على بطلة افريقيا والمتوسط الجزائرية شيماء ميدي.

كما احرزت تونس في رياضة الكاراتي برونزيتين بفضل اسلام بن حسن وزن أقل 50 كلغ وشيرين الزراتي وزن أقل من 55 كلغ.