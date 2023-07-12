تونس تحتاج الى تطبيق صارم للقوانين المتعلقة بتقليص التلوث الناجم عن صناعة البلاستيك

شدد متخصصون في البيئة، الاربعاء، على ان تونس تحتاج الى تطبيق صارم للتشريعات الدافعة نحو تقليص النفايات البلاستيكية في ظل ارقام تشير الى ان هذه النوعية من المخلفات تشكل 10 بالمائة من نفايات البلاد المقدرة بنحو 5ر2 مليون طن وان 500 الف طن منها تلقي في البيئة البحرية.

وأكد الخبراء خلال مداخلاتهم في حلقة من برنامج 90 دقيقة التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ان هذه النفايات لا تهدد الحياة البشرية والحيوانية فقط بل تضر بالمحيطات مما يجعل من معالجتها أولوية مستعجلة وان القوانين الحالية في تونس لا تنفذ فعليا ولا تعكس على اي حال المبدأ القانوني الملوث - يدفع والذي يترتب عنه اجبار الملوثين على الدفع مما يدعوهم الى اتخاذ اجراءات وقائية وتقليص حجم النفايات.



واعتبروا ان الانتهاء من اعداد خطط وبرامج الحد من النفايات البلاستيكية يبقى رهين تعزيز الوعى بأهمية الملف من قبل حلقة المتدخلين التي تضم المواطن والمنتج والمجتمع والحكومة وغيرها الى جانب تحقيق الاستقرار السياسي في حين يمكن لمزيد توعية الاجيال المقبلة من خلال ادراج التربية البيئية صلب البرامج التعليمية تعزيز القدرات في مجال الحد من التلوث والوصول الى ممارسات بيئية جيدة.



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