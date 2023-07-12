الهيئة المديرة لجمعية مهرجان سوسة الدولي تكشف عن فقرات الدورة 64 للمهرجان

أقرت الهيئة المديرة لجمعية مهرجان سوسة الدولي خلال ندوة صحفية عقدتها مساء امس الثلاثاء للكشف عن تفاصيل الدورة 64 لمهرجان سوسة الدولي أن البرنامج المقترح متواضع ودون المطلوب ولا يليق بمهرجان دولي في حجم مهرجان سوسة الدولي الذي يصنف من اعرق المهرجانات الثقافية التونسية.

وعبر مدير جمعية مهرجان سوسة الدولي محمد خلف الله في هذا الاطار عن اسفه لتواضع بعض العروض المبرمجة والمكررة في دورة هذه السنة التي تقام من 15 جويلية الى 19 اوت 2023 بمسرح الهواء الطلق سيدي الظاهر

وأوضح ان هيئة المهرجان حرصت قدر المستطاع على إقامة الدورة 64 لمهرجان سوسة الدولي رغم تواضع الميزانية المخصصة للمهرجان مشيرا بالخصوص الى تأخر الحصول على الدعم الذي قدمته وزارة الشؤون الثقافية والذي لم يتجاوز 100 الف دينار بينما كان الدعم في الدورة السابقة في حدود 130 الف دينار وأشار كذلك الى تراجع عدد من المستشهرين عن دعم المهرجان.

وبخصوص العروض الفنية المبرمجة أوضح مدير جمعية مهرجان سوسة الدولي ان عرض الافتتاح سيكون بامضاء الطاهر القيزاني في عرض في الفن الشعبي بعنوان " اللارية " بينما تختتم الدورة 64 لمهرجان سوسة الدولي الفنانة روضة عبد الله.



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واقتصرت العروض الطربية على عدد محدود من السهرات على غرار عروض للفنانين مرتضى الفتيتي وزياد غرسة ولطفي بوشناق.

وسعى المهرجان لاستقطاب الاذواق الموسيقية الشبابية من خلال برمجة عرض لسامارا واخر لسنفارا وAla في عرض مشترك.

اما في المسرح فقد برمجت هيئة المهرجان بعض العروض على غرار " مسرحية بنات سعاد " لنعيمة الجاني وعرض لوجيهة الجندوبي في مسرحية " بيغ بوسة " وعرض فيزا لكريم الغربي الى جانب عرض لعزيز الجبالي في مسرحية "evasion"