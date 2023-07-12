فاضل الجزيري: "محفل هو عرض فرجوي يعيد بناء طقوس الأعراس البدوية"

قال فاضل الجزيري مخرج عرض افتتاح الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي إن "محفل" هو عرض فرجوي يعيد بناء طقوس الأعراس البدويّة في مناطق مختلفة من البلاد التونسية ويُثمّن هذا التراث اللامادي برؤية معاصرة، وفيه مراوحة بين آلات تقليدية وأخرى حديثة.

وجرى تقديم سهرة افتتاح هذه الدورة من مهرجان قرطاج الدولي في ندوة صحفية عقدت مساء الثلاثاء بالمركز الاعلامي للمهرجان في المسرح الروماني بقرطاج بحضور فريق العمل.



وأشار الجزيري إلى أن هذا المشروع كان عبارة عن عمل درامي يحكي سيرة الدغباجي انطلق العمل عليه منذ عامين، مضيفا "لكن في رحلة البحث عن الموروث الموسيقي قرّرنا تحويل المسلسل إلى مشروع فني".



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