الاتحاد المنستيري يتعاقد مع اللاعب الموريتاني ياسين الوالي لمدة ثلاثة مواسم

اعلن الاتحاد المنستيري، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع اللاعب الدولي الموريتاني ياسين الوالي لمدة 3 مواسم.

واشار نادي عاصمة الرباط الى ان هذا اللاعب يشغل خطة مهاجم رواق و سبق له اللعب في نادي نواذيبو الموريتاني

ونادي الظفار العماني واتحاد تطاوين

.وكان الاتحاد عزز صفوفه بمتوسط الميدان الهجومي محمد امين بن عمر الذي سبق له اللعب لمستقبل الرجيش وجمعية اريانة .



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ويستعد الاتحاد المنستيري للمشاركة في البطولة العربية للاندية لكرة القدم المقررة بالمملكة العربية السعودية من 27 جويلية الى 12 اوت المقبل حيث سيخوض دور المجموعات في المجموعة الثالثة الى جانب الزمالك المصري والنصر والشباب السعوديين.