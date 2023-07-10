سيدي بوزيد: تسجيل انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بكافة المعتمديات

سلجت ولاية سيدي بوزيد، انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بكافة المعتمديات بالجهة جراء موجة الحر التى شهدتها في الفترة الأخيرة.



وبين رئيس اقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسيدي بوزيد محمد الصالح بريكي في تصريح لصحفية "وات"، أن الفرق المختصة في اصلاح الأعطاب "مجندة كامل اليوم للعمل، الا ان كثرة الانقطاعات وتواترها في كل المعتمديات قد أثر على نسق العمل وجعله أحيانا يسير بشكل بطيء"، وقال أن هذه الوضعية التى اكد انها "ظرفية"، ترتبط خاصة بارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية التي شهدتها الجهة خلال الثلاثة الايام المنقضية.





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وذكر أن محطة انتاج الطاقة بالاسودة، قد شهدت تعطل محولين للطاقة، وتعمل فرق الصيانة من صفاقس ومن تونس حاليا على اصلاح العطب الذي سيحل جزء كبير من مشكل انقطاع الكهرباء، وأشار الى أنه تم تسجيل ذروة استهلاك الطاقة يوم أمس الأحد، مؤكدا ضرورة ترشيد الاستهلاك لتفادي الانقطاعات.



واشار بالمناسبة الى ان هذه الاشكاليات ستحل بحلول بديلة تتمثل في دخول المحطة الجديدة لانتاج الطاقة ب"أم العظام" حيز الاستغلال، ومحطة انتاج الطاقة ببئر الحفي، التي ستدخل بدورها حيز الاستغلال لتؤمن توفير الطاقة المطلوبة للجهة.