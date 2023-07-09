افتتاح الدورة 57 لمهرجان الحمامات الدولي: مسرحية "بروميثيوس- الكنغر الأزرق" تدق ناقوس الخطر حول تبعات التغيرات المناخية

مازال مهرجان الحمامات الدولي وفيا لتقاليده التي أرساها منذ تأسيسه، حيث جرت العادة أن يكون الافتتاح بعرض مسرحي. . فقد رُفع الستار الليلة الماضية (8 جويلية) عن فعاليات الدورة 57 لمهرجان الحمامات الدولي بعرض مسرحي يحمل عنوان "بروميثيوس- الكنغر الأزرق".



وهذا العمل المسرحي من إخراج الإيطالي "سيمون مانينو" وعن نص للكاتب السياسي "لورانزو مارسيلي" بالتعاون مع فنانين من تونس وإيطاليا في إطار ورشة "نوسترا سينيورا" ومجموعة البحر الأبيض المتوسط، وهو إنتاج مشترك بين مسرح "بريمن" بمدينة بالارمو الإيطالية ومهرجان الحمامات الدولي.



وهذا العمل المسرحي من إخراج الإيطالي "سيمون مانينو" وعن نص للكاتب السياسي "لورانزو مارسيلي" بالتعاون مع فنانين من تونس وإيطاليا في إطار ورشة "نوسترا سينيورا" ومجموعة البحر الأبيض المتوسط، وهو إنتاج مشترك بين مسرح "بريمن" بمدينة بالارمو الإيطالية ومهرجان الحمامات الدولي.

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ويؤدي شخصيات هذا العمل كل من الممثلين التونسيين جمال المداني وأيمن مبروك ومريم الصياح ومن الممثلين الإيطاليين "جورجيو كوبوني" و"باولو مانينا" و"كيارا موسكاتو". وتخوض المسرحية في غطرسة الإنسان وتدميره موطنه، من خلال الأزمات البيئية والإنسانية والجيوسياسية في البحر الأبيض المتوسط وعلى صورة إله أجبر على التجول عبر البحار إلى الأبد.



يستبق المخرج الزمن الحالي بخمسين سنة قادمة، فهو يقدم الأحداث على أنها تدور سنة 2072. وفي هذا الزمن المستقبلي تنعدم الحياة على الكوكب الذي غطته مياه البحار نتيجة اختلال التوازن البيئي والتغيرات المناخية والتلوث. وقد اختار "مانينو" إيقاع البناء التراجيدي للأحداث ليكون وقعها أشدّ على المتفرج ولينبّه لهول التغيرات المناخية وانعكاسها على الحياة البشرية.



واختار المخرج أن يستمد مسرحيته من شخصية الاله "بروميثيوس" في الأساطير اليونانية، وهي واحدة من أشهر الأساطير اليونانية التي ألهمت الشعراء والموسيقيين والمسرحيين. وفي هذا العمل جعلها "مانينو" في خدمة تحليل ذاتي جديد لمجتمع يمر بتغيير عميق مع أزمة المناخ وأزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في البحر الأبيض المتوسط.



أسئلة أساسية حول الطبيعة البشرية يطرحها العمل تزامنا مع الانهيار المناخي الوشيك والأزمة الإنسانية العميقة والعبودية الجديدة من خلال التطور التكنولوجي والنمو اللامتناهي الذي أفقد الإنسان سيادته على نفسه كما أفقده سيطرته على الطبيعة.



وعبّر مخرج المسرحية عن سعادته بعرض هذا العمل للمرة الثانية في تونس بعد أن تم عرضه سابقا في أيام قرطاج المسرحية (2022). وقال "مانينو" إن العمل مع ممثلين من تونس وإيطاليا اختيار مدروس وهو يترجم هذا التفاعل الثقافي بين إيطاليا وتونس.



من جانبه، وصف الممثل التونسي جمال المداني تجربته في هذا العمل بأنها مهمة ومميّزة في مسيرته، قائلا: "عندما طُلب مني أن أكون ضمن فريق العمل على الركح لم أرفض هذا الطلب رغم عدم إتقاني للغة الإيطالية، لكن تمرّنت جيدا على قراءة النص بالإيطالية رغم الصعوبات ونجحت في كسب هذا التحدي".



وتجدر الإشارة إلى أن جمهور الحمامات يكون على موعد هذه الليلة (9 جويلية) مع الفنانة التونسية آية دغنوج.

