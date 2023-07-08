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توزر: حملة مشتركة لإزالة الرمال من الطرقات المرقمة والمسالك بتسخير عدة آليات في الغرض

Publié le Samedi 08 Juillet 2023 - 13:21 قراءة: 0 د, 42 ث
      
انطلقت في ولاية توزر، خلال الأسبوع الجاري، حملة لإزالة الرمال المتراكمة على الطرقات المرقمة والمسالك خاصة منها الريفية والفلاحية في عدة مناطق وهي تشمل بصفة خاصة منطقة شاكمة من معتمدية حامة الجريد والتعمير من معتمدية حزوة، تنفذها الإدارة الجهوية للتجهيز والبلديات المعنية، وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان وليد الماجري.

وبين المصدر ذاته أن التدخل سيتواصل الى أن يتم ابعاد الرمال عن الطرقات باستعمال آليات وتجهيزات الإدارة الجهوية للتجهيز وبلديتي حزوة وحامة الجريد وبعض الآليات التي تم توفيرها عن طريق الإدارة العامة للتجهيز.

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وأضاف أن الهدف من التدخل هو فك العزلة عن هذه المناطق عبر فتح المسالك، إضافة الى ابعاد الرمال بقدر الإمكان عن الطرقات والمسالك لضمان عودتها في القريب.

وتشمل التدخلات الطريق الوطنية رقم 3 على مستوى مدخل منطقة التعمير وفي جزئها الرابط بين نفطة وحزوة، ومسلك المزارة التعمير، وكذلك المسلك بمدخل قرية شاكمو، والمسلك الفلاحي بواحة شاكمو.


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