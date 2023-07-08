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استئناف تزويد المناطق العليا لمدينة زغوان واحوازها بماء الشرب بداية من منتصف ليل اليوم السبت

Publié le Samedi 08 Juillet 2023 - 11:28 قراءة: 0 د, 20 ث
      
ينتظر ان يستأنف تزويد المناطق العليا بمدينة زغوان واحوازها، بالمياه الصالحة للشرب بداية من منتصف ليل اليوم السبت بعد ان شهد توزيعها انقطاعا واضطرابا، منذ الصباح.

وعزت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ لها، الامر الى عطب مفاجئ طرأ صباح السبت بمضخة البئر العميقة "المتحف البيئي" بمدينة زغوان مؤكدة ان بعد الانتهاء من اشغال اصلاح العطب سيستأنف تزويد المناطق المذكورة بالماء الصالح للشرب تدريجيا.

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