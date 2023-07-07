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رئيس الجمهورية يعفي فاطمة يعقوبي من لجنة الصلح الجزائي

Publié le Vendredi 07 Juillet 2023 - 16:59 قراءة: 0 د, 53 ث
      
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 7 جويلية 2023، أمرا يقضي بإعفاء فاطمة يعقوبي من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي. ويدخل هذا الأمر حيز التنفيذ فورا، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.

يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريح 11 نوفمبر 2022، أمر رئاسي عدد 812 لسنة2022 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها.
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وبيّن رئيس الجمهورية أنّ لجنة الصلح الجزائي مدعوة إلى استرجاع 13.5 مليار دينار إلى الشعب التونسي خلال 6 أشهر، وهي المدة القانونية المحددة لإنجاز هذه المهام من قبل اللجنة، ثمّ أصدر رئيس الجمهورية أمرا ثانيا عدد 336 لسنة 2023 مؤرخ في 12 ماي 2023 يتعلق بتجديد عضوية 7 أعضاء باللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدّة 6 أشهر أخرى.

وقد تضمّن مرسوم الصلح الجزائي الصادر في مارس الماضي، 50 فصلًا يوضح طريقة تطبيق الصلح والأشخاص المعنيين به وكيفية توظيف العائدات المالية المتأتية منه.


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