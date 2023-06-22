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بعد حديث لجنة الصلح الجزائي عن ملف صلح بقيمة30 بليون دينار، عائلة المعني بالأمر تؤكد انه مفلس ويعاني من اضطرابات نفسية!؟

Publié le Jeudi 22 Juin 2023 - 21:09 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أكدت الخميس 22 جوان، الصحفية باذاعة شمس أف أم، زينة الزيدي أنها تلقت اتصالا من عائلة المعني بملف الصلح الجزائي الذي قيل انه تقدم بطلب صلح بقيمة 30 بليون دينار وفق ما اكدته احد اعضاء لجنة الصلح الجزائي لرئيس الجمهورية.
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وأفادت زينة الزيدي نقلا عن شقيق المعني بالأمر ان شقيقه مفلس ويعاني من اضطرابات نفسية ولديه قضايا متعلق باصدار صكوك بدون رصيد.


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