كاس مصر - الياس الجلاصي يساهم في تاهل فريقه المصري البورسعيدي الى الدور ربع النهائي

ساهم لاعب الوسط التونسي الياس الجلاصي في تأهل المصري البورسعيدي الى الدور ربع النهائي لكأس مصر لكرة القدم بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في الفوز المثير على حرس الحدود 3-2 بعد تمديد الوقت مساء الخميس على ملعب برج العرب.



وافتتح حرس الحدود التسجيل في الدقيقة 36 عن طريق النيجيري فلانتين أودو قبل ان يعدل عبده يحيى النتيجة للمصري البورسعيدي في الدقيقة 52. وتقدم حرس الحدود مرة ثانية بواسطة النيجيري إيمانويل ديفيد في الدقيقة 59 لكن إلياس الجلاصي ادرك في الدقيقة 90 من ركلة جزاء التعادل للمصري البورسعيدي الذي انتزع في الوقت الاضافي بطاقة التاهل بهدف ثالث عبر الكاميروني فرانك ايتوغا في الدقيقة 113.

ويواجه المصري البورسعيدي في دور الثمانية المترشح من مباراة الأهلي والداخلية.