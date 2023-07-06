رئيس الجمهورية يسلم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس بدول صديقة وشقيقة

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس بقصر قرطاج، على موكب تولى خلاله تسليم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.



وسلم رئيس الجمهورية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ،أوراق اعتماد، فرهد خليف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية بالدوحة، وواصف شيحة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية ببرلين، والصحبي خلف الله، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية ببروكسيل، وعادل العربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية ببيكين.





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