وصول ثاني رحلة بحرية للمسافرين هي الاكبر بالميناء التجاري بجرجيس لعودة التونسيين المقيمين بالخارج في هذه الصائفة

أرست صباح اليوم الخميس، دون اي تاخير، الباخرة "قرطاج" بالميناء التجاري بجرجيس، قادمة من ميناء مرسيليا في رحلة هي الثانية لعودة ابناء تونس المقيمين بالخارج الى ارض الوطن على متنها 2129 مسافرا و617 سيارة، وفق مدير الميناء انيس الزناد.



وبين ذات المصدر ان هذه الرحلة هي من بين 6 رحلات قدوم و3 رحلات مغادرة، الا انها الاكبر من حيث عدد المسافرين، واشار الى ان الرحلة المقبلة ستكون يوم 27 جويلية.





...



وقد تجندت كل الاطراف المتدخلة بالميناء لتامين عملية عبور المسافرين وخاصة توفر العنصر البشري واللوجستي اللازم، امام العدد الكبير من المسافرين القادمين على متن الرحلة، ويشهد الخط البحري للمسافرين تطورا في عدد الرحلات والمسافرين منذ احداثه سنة 2017، ويعتبر مهما بالنسبة لابناء الجهة المقيمين بالخارج والذين يمثلون نسبة هامة من جملة التونسيين المقيمين بالخارج، وقد انطلق هذا الخط بنقل 3 الاف مسافر ليصل في السنة الماضية الى تامين نقل 11 الف مسافر مع توقعات ببلوغ 12 الف مسافر في هذه الصائفة.



ومع تنامي عدد الرحلات والمسافرين، شهد الميناء التجاري بجرجيس تطورا في بنيته التحتية وتجهزاته بالشكل الذي جعله يؤمن اجراءات عبور المسافرين بنجاعة وسلاسة ويقدم افضل الخدمات مع تحسن جماليته وجمالية محيطه.



بر