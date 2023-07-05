كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة -المنتخب المغربي يتأهل إلى النهائي ويحجز مقعدا في أولمبياد باريس 2024

تأهل المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة إلى نهائي كأس افريقيا للأمم لهذه الفئة، عقب فوزه على نظيره المالي بركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2)، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، لحساب نصف نهائي البطولة التي تتواصل بالمغرب إلى غاية 8 جويلية الجاري.



وعقب تأهله إلى الدور النهائي، حجز المنتخب المغربي مقعدا في الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس العام المقبل.

وسجل هدفي المنتخب المغربي زكرياء الوحداي (14) وأمين الوزاني (108)، فيما وقع هدفي الفريق المالي مامادي ديامبو (66)، وايسوفي مايغا (116).



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ويواجه المنتخب المغربي في الدور النهائي السبت المقبل نظيره المصري الذي تأهل على حساب منتخب غينيا (1-0).

