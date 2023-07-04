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وزير الخارجية وسفير موريتانيا يؤكدان العمل على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين

Publié le Mardi 04 Juillet 2023 - 19:44 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أشاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس دمان همر، خلال لقاء جمعهما اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة ، بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع تونس بموريتانيا.

كما أكدا، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، الإرادة المشتركة للارتقاء بها إلى أرفع المستويات بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

...

كما تناول اللقاء واقع علاقات التعاون الثنائي ، وسبل تطويره وإثراء مضامينه، إلى جانب التأكيد على أهمية إحكام الإعداد للاستحقاقات الثنائية المقبلة وعلى رأسها الدورة 19 للجنة العليا المشتركة التونسية الموريتانية.




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