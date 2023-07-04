Babnet

صاحبة أفضل معدّل وطني في امتحان ختم التعليم الأساسي تؤكد أن حصولها على معدّل 19.03 جاء نتيجة حرصها على التميّز في المواد الأساسية

Publié le Mardi 04 Juillet 2023 - 16:22 قراءة: 1 د, 12 ث
      
قالت التلميذة لينا الحاج عمر، من المدرسة الإعدادية النموذجية الباب الشمالي بسوسة، والمتحصلة على أفضل معدل وطني في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي، إنّ حصولها على معدل 19.03 جاء نتيجة حرصها على أن تكون متميزة في المواد الأساسية، مؤكدة أنّها عملت طوال السنة الدراسية بنسق عادي ومريح.

وأضافت لينا الحاج عمر، في تصريح، اليوم الثلاثاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنها تحصّلت في مادة الرياضيات على 18.75، و19.12 في مادة العربية، و19 في مادة العلوم الطبيعية، و18.75 في مادة الفرنسية، و19.75 في مادة الانقليزية، مشيرة إلى انها تتابع، بالتوازي مع دراستها، تكوينا موازيا في الموسيقى بالإضافة الى ولعها بالرسم.
أخبار ذات صلة:
التلميذة مريم بوشعالة تتفوق وطنيا في مناظرة "النوفيام " إثر حصولها على معدل 19 فاصل 03...

...

وتوجّهت بخالص عبارات التقدير لأساتذتها الذين ساعدوها على الاجتهاد والمثابرة والنجاح، معبّرة في نفس الوقت عن امتنانها لوالديها اللذين وفرا لها كامل أسباب النجاح، وفق تعبيرها.
من جانبها، أكّدت منى بلخيرية والدة التلميذة لينا الحاج عمر، وهي أستاذة علوم طبيعية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن العائلة ما فتئت تشجع ابنتها على المثابرة والمراجعة بنسق طبيعي وعدم الاهتمام بالحصول على المرتبة الأولى وطنيا.
وبالمناسبة، توجّهت والدة لينا الحاج عمر بعبارات التهاني الى التلميذة مريم بوشعالة من المدرسة الإعدادية النموذجية محسن المزغني بصفاقس التي تحصلت مناصفة مع ابنتها على معدّل 19.03 كأفضل معدل على المستوى الوطني.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269267


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 04 جويلية 2023 | 16 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:44 16:14 12:31 05:05 03:14
Babnet
30°
 Babnet33° Babnet % 45 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2334°-2437°-2543°-2842°-30
  • Avoirs en devises
    22970,7

  • (4 juil)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,37172 DT        1$ =3,09799 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 juil)   285,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*