صاحبة أفضل معدّل وطني في امتحان ختم التعليم الأساسي تؤكد أن حصولها على معدّل 19.03 جاء نتيجة حرصها على التميّز في المواد الأساسية

وأضافت لينا الحاج عمر، في تصريح، اليوم الثلاثاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنها تحصّلت في مادة الرياضيات على 18.75، و19.12 في مادة العربية، و19 في مادة العلوم الطبيعية، و18.75 في مادة الفرنسية، و19.75 في مادة الانقليزية، مشيرة إلى انها تتابع، بالتوازي مع دراستها، تكوينا موازيا في الموسيقى بالإضافة الى ولعها بالرسم.

وتوجّهت بخالص عبارات التقدير لأساتذتها الذين ساعدوها على الاجتهاد والمثابرة والنجاح، معبّرة في نفس الوقت عن امتنانها لوالديها اللذين وفرا لها كامل أسباب النجاح، وفق تعبيرها.من جانبها، أكّدت منى بلخيرية والدة التلميذة لينا الحاج عمر، وهي أستاذة علوم طبيعية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن العائلة ما فتئت تشجع ابنتها على المثابرة والمراجعة بنسق طبيعي وعدم الاهتمام بالحصول على المرتبة الأولى وطنيا.وبالمناسبة، توجّهت والدة لينا الحاج عمر بعبارات التهاني الى التلميذة مريم بوشعالة من المدرسة الإعدادية النموذجية محسن المزغني بصفاقس التي تحصلت مناصفة مع ابنتها على معدّل 19.03 كأفضل معدل على المستوى الوطني.