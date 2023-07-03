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التلميذة مريم بوشعالة تتفوق وطنيا في مناظرة "النوفيام " إثر حصولها على معدل 19 فاصل 03

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 23:19 قراءة: 1 د, 8 ث
      
تفوقت التلميذة، مريم بوشعالة، من المدرسة الإعدادية النموذجية محسن المزغني بصفاقس، وطنيا في مناظرة إمتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام "النوفيام " التي تم الإعلان عن نتائجها اليوم الاثنين عبر الإرساليات القصيرة، وذلك إثر حصولها على معدل 19 فاصل 03، مناصفة مع التلميذة، لينا الحاج عمر، من سوسة.

وأعربت التلميذة، مريم بوشعالة، المتفوقة وطنيا في مناظرة " النوفيام"، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "عن عمق فرحتها بأن يتحول حلمها إلى حقيقة، وتتفوق وطنيا في مناظرة النوفيام"، مشيرة إلى أن"التركيز والإنضباط داخل القسم، والإستمرارية في المراجعة ودعم التعلمات التي إكتسبتها داخل المدرسة، بمفردها خارج أسوار المدرسة، هو سر نجاحها".
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نسبة النجاح في امتحان "النوفيام" لسنة 2023 تبلغ 60.56 بالمائة وتوجيه 3074 تلميذا الى المعاهد النموذجية...

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من ناحية أخرى أكدت التلميذة، مريم بوشعالة، وهي من مواليد 26 أفريل 2008، وأخت لطفلين أخرين، والدها أستاذ جامعي بكلية الآداب بصفاقس ووالدتها أستاذة تعليم إبتدائي، عن عزمها مواصلة دراستها بالمرحلة الثانوية بثبات وتفوقها وطنيا في مناظرة إمتحان الباكالوريا حتى تصبح طبيبة بارزة.

يذكر أن نسبة النجاح العامة في مناظرة إمتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام " النوفيام " التي تم الإعلان عن نتائجها عبر الارساليات القصيرة، اليوم الإثنين، كانت 60 فاصل 56 بالمائة وقد تم توجيه 3074 تلميذا إلى المعاهد النموذجية.


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