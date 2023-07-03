نسبة النجاح في امتحان "النوفيام" لسنة 2023 تبلغ 60.56 بالمائة وتوجيه 3074 تلميذا الى المعاهد النموذجية

نجح 16305 تلميذا في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام "النوفيام" دورة جوان 2023 من اجمالي التلاميذ الحاضرين في الامتحان والبالغ عددهم 26925 تلميذا لتبلغ نسبة النجاح 60.56 بالمائة.

وبلغ عدد التلاميذ الموجهين الى المعاهد النموذجية في هذه الدورة 3074 تلميذا من إجمالي الناجحين، وفق بلاغ لوزارة التربية.



وتحصلت التلميذتان مريم بو شعالة من المدرسة الإعدادية النموذجية بصفاقس ولينة الحاج عمر من المدرسة الإعدادية النموذجية الباب الشمالي بسوسة على أعلى معدل ب 19.03.



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أما بالنسبة لشهادة ختم التعليم الأساسي التقني، فقدرت نسبة النجاح ب 64.63 بالمائة بنجاح 148 تلميذا من 229 تلميذا اجتازوا دورة جوان 2023.





ويشار الى أن وزارة التربية شرعت اليوم الاثنين 3 جويلية في إرسال نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة جوان 2022 "النوفيام" عبر خدمة الارساليات القصيرة.