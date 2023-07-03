الالعاب العربية بالجزائر - تونس تشارك ب195 رياضيا

تشارك تونس في دورة الالعاب العربية التي تقام في الجزائر من 5 الى 15 جويلية الجاري بمشاركة ب195 رياضيا ورياضية يتوزعون على 17 منها رياضتين جماعيتين وهما الكرة الطائرة للسيدات وكرة السلة 3/3

ويراس الوفد الرياضي التونسي صابر بن المختار جلاجلة عضو اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية.



وكان المنتخب الوطني لالعاب القوى سافر امس الى الجزائر .



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ويذكر ان منافسات كرة القدم ضمن الألعاب الرياضية العربية 2023 قد افتتحت امس