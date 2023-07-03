Babnet

الالعاب العربية بالجزائر - تونس تشارك ب195 رياضيا

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 11:02 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تشارك تونس في دورة الالعاب العربية التي تقام في الجزائر من 5 الى 15 جويلية الجاري بمشاركة ب195 رياضيا ورياضية يتوزعون على 17 منها رياضتين جماعيتين وهما الكرة الطائرة للسيدات وكرة السلة 3/3
ويراس الوفد الرياضي التونسي صابر بن المختار جلاجلة عضو اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية.

وكان المنتخب الوطني لالعاب القوى سافر امس الى الجزائر .
...


ويذكر ان منافسات كرة القدم ضمن الألعاب الرياضية العربية 2023 قد افتتحت امس


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269189


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 03 جويلية 2023 | 15 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:44 16:14 12:31 05:05 03:14
Babnet
30°
 Babnet32° Babnet % 42 :الرطــوبة
تونــس Babnet22°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2233°-2334°-2439°-2641°-28
  • Avoirs en devises
    22793,4

  • (30 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,37605 DT        1$ =3,08893 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 juin)   349,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*