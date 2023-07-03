صفاقس : الاحتفاظ بمنظمي عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة (الحرس الوطني)

ألقت الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة (صفاقس)، الليلة الماضية، القبض على شخصين أحدهما مفتش عنه من أجل "مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة"، وفق الإدارة العامّة للحرس الوطني.



وأكّد المصدر ذاته، في بلاغ الإثنين، ثبوت تورطهما في نقل أشخاص من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والتوسط لفائدتهم للإبحار خلسة باتجاه القطر الإيطالي، موضّحا أنّه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما إثر استشارة النيابة العمومية.





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وفي موضوع متصل، أفادت الإدارة العامّة للحرس الوطني بأنّ وحدات منطقة الحرس الوطني بجبنيانة معززة بحضائر تدخل وتدخلات سريعة بإقليم الحرس بصفاقس وفريق تابع لإدارة الشؤون العدلية للحرس ببنعروس تمكّنت في الليلة الفاصلة بين 1 و2 جويلية الجاري من حجز مراكب حديدية ومحرك بحري ومعدات تستعمل في صناعة القوارب الحديدية إثر مداهمة أحد المنازل.



وذكرت أنّ الوحدات ضبطت 15 شخصا من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء كانوا بصدد التحضير للإبحار خلسة.



وقالت إنّها احتفظت بهم واتخذت الإجراءات القانونية في شأنهم بإذن من النيابة العمومية.

