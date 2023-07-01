المنتخب التونسي للرقبي ب7 لاعبات في تربص مشترك مع نظيره الفرنسي استعدادا لتصفيات اولمبياد باريس 2024

يجري المنتخب التونسي للرقبي ب7 لاعبات تربصا تحضيريا مشتركا مع نظيره الفرنسي من 29 جوان الماضي الى 5 جويلية الجاري بمركز التربصات بماركوسيس (فرنسا).

ويندرج هذا التربص في اطار تحضيرات العناصر الوطنية للدورة الترشيحية للالعاب الاولمبية المقررة بالعاصمة الفرنسية باريس عام 2024.

وستقام الدورة الترشيحية المؤهلة لاولمبياد 2024 بتونس يومي 14 و15 اكتوبر القادم.





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