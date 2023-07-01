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المنتخب التونسي للرقبي ب7 لاعبات في تربص مشترك مع نظيره الفرنسي استعدادا لتصفيات اولمبياد باريس 2024

Publié le Samedi 01 Juillet 2023 - 09:09 قراءة: 0 د, 16 ث
      
يجري المنتخب التونسي للرقبي ب7 لاعبات تربصا تحضيريا مشتركا مع نظيره الفرنسي من 29 جوان الماضي الى 5 جويلية الجاري بمركز التربصات بماركوسيس (فرنسا).
ويندرج هذا التربص في اطار تحضيرات العناصر الوطنية للدورة الترشيحية للالعاب الاولمبية المقررة بالعاصمة الفرنسية باريس عام 2024.
وستقام الدورة الترشيحية المؤهلة لاولمبياد 2024 بتونس يومي 14 و15 اكتوبر القادم.

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