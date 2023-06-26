المرصد الوطني للفلاحة: عائدات صادرات زيت الزيتون ترتفع ب39،3 بالمائة نهاية شهر ماي 2023

قدرت العائدات من صادرات زيت الزيتون التونسي ب2140، مليون دينار، الى غاية نهاية شهر ماي 2023، اي بارتفاع بنسبة 39،3 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من موسم 2021 / 2022.

وبحسب النشرية الشهرية، الصادرة، الاثنين، عن المرصد الوطني للفلاحة، فقد سجلت الصادرات تراجعا على مستوى الحجم، بنسبة 3،8 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وبلغت 142،6 ألف طن.

وزاد متوسط ​​السعر المسجل خلال السبعة أشهر الأولى من الموسم 2022 /2023 بنسبة 44،8 بالمائة، اي 15،01 دينار/كلغ، مقابل 10،37 دينار/كلغ خلال الفترة ذاتها من الموسم المنقضي.