Babnet

المرصد الوطني للفلاحة: عائدات صادرات زيت الزيتون ترتفع ب39،3 بالمائة نهاية شهر ماي 2023

Publié le Lundi 26 Juin 2023 - 20:07 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قدرت العائدات من صادرات زيت الزيتون التونسي ب2140، مليون دينار، الى غاية نهاية شهر ماي 2023، اي بارتفاع بنسبة 39،3 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من موسم 2021 / 2022.
  وبحسب النشرية الشهرية، الصادرة، الاثنين، عن المرصد الوطني للفلاحة، فقد سجلت الصادرات تراجعا على مستوى الحجم، بنسبة 3،8 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وبلغت 142،6 ألف طن.
  وزاد متوسط ​​السعر المسجل خلال السبعة أشهر الأولى من الموسم 2022 /2023 بنسبة 44،8 بالمائة، اي 15،01 دينار/كلغ، مقابل 10،37 دينار/كلغ خلال الفترة ذاتها من الموسم المنقضي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268964


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 26 جوان 2023 | 8 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:34 19:44 16:13 12:29 05:02 03:10
Babnet
27°
 Babnet32° Babnet % 50 :الرطــوبة
تونــس Babnet22°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2233°-2334°-2333°-2536°-25
  • Avoirs en devises
    22980,5

  • (26 juin)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,36946 DT        1$ =3,09325 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 juin)   242,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*