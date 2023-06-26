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المرصد الوطني للفلاحة: ارتفاع عائدات صادرات التمور التونسية لتناهز 634،6 مليون دينار موفى ماي 2023

Publié le Lundi 26 Juin 2023 - 18:15 قراءة: 0 د, 32 ث
      
ارتفعت عائدات صادرات التمور التونسية وناهزت قيمتها 634،6 مليون دينار، موفى شهر ماي 2023، مسجلة تراجعا بنسبة 1،6 بالمائة، مقارنة بفترة ذاتها من موسم 2021 / 2022، وفق معطيات أصدرها، الاثنين، المرصد الوطني للفلاحة.
 
وبلغ حجم التمور المصدرة منذ إنطلاق الحملة نهاية شهر ماي 2023، حوالي 106،5 مليون طن، اي بتراجع بنسبة 3،6 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق.
وارتفع متوسط ​​السعر المسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من الحملة، بنسبة 2،1 بالمائة، وبلغ مستوى 5،960 دينار/كغ، مقابل 5،840 دينار/كلغ خلال الفترة ذاتها من الموسم 2021 / 2022.
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ومثلت دقلة النور 87،7 بالمائة، من الكميّات المصدرة ما يعادل 93،4 ألف طن، بقيمة 602،6 مليون دينار.


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