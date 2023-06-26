وزارة التربية: نشر نتائج "النوفيام" عبر الارساليات القصيرة ابتداء من غد الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن توفير خدمة لنشر نتائج امتحاني شهادة ختم التعليم الاساسي العام والتقني دورة 2023 بواسطة الارساليات القصيرة للهاتف الجوال ابتداء من غد الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا.



وأضافت، في بلاغ لها، انه يمكن للمترشحين ارسال ارسالية قصيرة على الرقم 85005 وكتابة NEUF ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان.

ولفتت الى ان سعر الارسالية 950 مليم بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لاتصالات تونس واوريدو واورنج.



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وبيّنت أن رقم التسجيل يجب ان يكون متكونا من 6 ارقام طبقا لما ورد في الاستدعاء الموجه للمترشح، مضيفة انه سيقع نشر نتائج الامتحان على شبكة الانترنات في نفس اليوم وذلك على الموقعwww.9web.tn