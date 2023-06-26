وزير الداخلية يشرف على جلسة عمل مخصصة للاستعدادات الامنية لحملة "العطلة الآمنة"

أشـرف وزير الدّاخليّة كمال الفقي اليوم الاثنين بمقرّ الوزارة على جلسة عمل خصصت لعرض الاحتياطات الأمنية المتعلقة بالحملة الوطنية حول العطلة الآمنة لهذه الصائفة والتي ستنطلق بداية من 1 جويلية إلى غاية يوم 15 سبتمبر تحت شعار "سلامتكم أمانة الجميع" .

ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية اكد الوزير على ضرورة التصدي لمختلف المظاهر المخلة بالأمن العام والحرص على النجدة والإنقاذ بالشواطئ والوقاية والتدخل الناجع خلال الحوادث والكوارث، مشددا على ضرورة توفير جميع الموارد البشرية واللوجستية اللازمة .



وثمن كمال الفقي المجهودات المبذولة من قبل كافة الهياكل التابعة لوزارة الداخلية في إنجاح مختلف التظاهرات والمناسبات الكبرى على غرار الامتحانات الوطنية والموسم الرياضي، داعيا إلى مزيد اليقظة وبذل أقصى الجهود في تأمين الموسم السياحي وعودة الجالية التونسية بالخارج لأرض الوطن وتسهيل الخدمات المقدمة لهم.



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