"رجّع البحر" تظاهرة بيئية متعددة الفعاليات بشاطئ حمام الشط للمطالبة بوقف التلوث البحري

احتضن شاطئ حمام الشط (الضاحية الجنوبية للعاصمة) عشية اليوم الأحد ، تظاهرة بيئية متعددة الفعاليات وضعها منظموها تحت شعار" رجّع البحر" وذلك للمطالبة والتحسيس بضرورة وضع حد للتلوث البحري لشواطئ الضاحية الجنوبية للعاصمة .



وافاد منسق التظاهرة حمدي الجويني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، ان هذه التظاهرة التحسيسية هي نتيجة للوضع البيئي الذي أصبحت عليه الواجهة البحرية للشريط الساحلي الممتد من رادس وصولا إلى برج السدرية ، وما لحقها من تلوث اصبحت معه شواطئ غير قابلة للاصطياف وتحجر السباحة في العديد من نقاطها بفعل التلوث الناجم عن السكب الصناعي للفضلات ولقنوات التطهير المرتبطة بالبحر، اضافة الى عديد مصادر التلويث الاخرى .

و التظاهرة وفق نفس المصدر ، نداء إلى مختلف الجهات المسؤولة والهياكل المتدخلة للبحث عن حلول لإنقاذ الشريط الساحلي من التلوث، و العمل على إعادة الحياة اليه مثلما كان في السابق وجهة للمصطافين من ابناء الاحياء المجاورة وحتى من المناطق البعيدة .



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وسبق التظاهرة التي شاركت فيها عديد المنظمات ، على غرار الهلال الأحمر التونسي والكشافة التونسية وجمعية "هن" و عديد الجمعيات المحلية حملة تواصلية للدعوة لهذه التظاهرة شارك فيها ناشطون جمعياتيون وفنانون ورياضيون مشهورون .

وتضمنت التظاهرة حملة للنظافة على امتداد الشاطئ و ورشات في الاسعافات الاولية ،و الفنون التشكيلية ، و"البريكولاج " ، وعرض للطائرات الورقية الى جانب عرض فيلم وثائقي، ومداخلة علمية للتحسيس بخطورة الوضع البيئي وكيفية مواجهته .