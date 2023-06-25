بسمة مرداسي وآمال شطارة تمثلان تونس في المسابقة الدولية حول الابتكار التعليمي بالكاميرون في أكتوبر 2023

تم اختيار ترشحين إثنين، لتمثيل تونس في نهائيات الدورة الأولى من المسابقة الدولية "ابتكاري التعليمي في 120 ثانية" والتي ستقام يوم 23 نوفمبر 2023 في عاصمة الكاميرون ياوندي، حول موضوع "التعليم من أجل التنمية المستدامة"، بمشاركة أربع دول إفريقية، هي تونس والكاميرون والغابون والكونغو الديمقراطية.



وجاء إعلان ترشحّ ملفّين لتمثيل تونس خلال حفل انتظم بمدينة صفاقس، للإعلان عن الملفات المقبولة نهائيا، باختيار ملف ترشّح تقدّمت به بسمة المرداسي، التي اقترحت إنشاء منصة حول (التعليم عن بعد وحضوريا)، في إطار ماجستير بحث بعنوان "إفريقية"، بكلية الطب بصفاقس.





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من جهتها قدّمت آمال شطارة، ملف الترشّح الثاني الذي حظي بقبول لجنة التحكيم، بمحتوى تعليمي حمل عنوان "اليقظة الموسيقية"، والذي يتيح للمكفوفيين النفاذ إلى المحتويات البيداغوجية بواسطة التواصل السمعي.



يُذكر أن اختيارًا أوليًا جرى في 21 جوان 2023، على موقع "يوتيوب"، شارك فيه مدرّسون، من ولايات باجة وجندوبة وقفصة وسوسة والمنستير وتونس وصفاقس.



وقال فايز القرقوري، رئيس اللجنة المنظمة لهذه المرحلة النهائية من عملية الاختيار ونائب رئيس جامعة صفاقس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن هذه المسابقة تتيح فرصة عرض المقاربات والتوجهات والطرق والتكنولوجيات في التدريس والنظم البيداغوجية.



وذكّر بأن إطلاق طلب الترشّحات من أجل التأهل للمشاركة في هذه المسابقة الدولية، انطلق منذ مارس 2023 وقد أسفر عن تلقّي عدد كبير من المشاريع التي أنجزها مدرّسو اللغة الفرنسية، والتي تستجيب لحرص جامعة صفاقس الدائم على تحسين جودة التدريس والابتكار التربوي.



وكانت المسابقة الدولية "ابتكاري التعليمي في 120 ثانية"، انشئت لأول مرة عام 2019 من قبل جمعية المهنيين في العلوم التربوية في الغابون.