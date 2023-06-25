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الألعاب الافريقية الشاطئية الحمامات 2023(الكرة الطائرة): المنتخب التونسي للسيدات يفوز على منتخب جزر الموريس 2-1

Publié le Dimanche 25 Juin 2023 - 11:58 قراءة: 0 د, 30 ث
      
فاز المنتخب التونسي للسيدات صباح اليوم الاحد على منتخب جزر الموريس بنتيجة 2-1 (تفاصيلها 21-15 و12-21 و15-13) في مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى لمسابقة كرة الطائرة النسائية ضمن الألعاب الافريقية الشاطئية التي يحتضنها المنتجع السياحي ياسمين الحمامات.
وكانت سيدات المنتخب التونسي قد فزن يوم أمس على منتخب النيجر 2-صفر ونيجيريا بالغياب.
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي.

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المجموعة الاولى
الاحد 25 جوان 2023
الجولة الثالثة
تونس - جزر الموريس 2-1

السبت 24 جوان 2023
الجولة الاولى
تونس - النيجر 2-صفر
الجولة الثانية
تونس - نيجيريا بالغياب


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