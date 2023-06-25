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في الذكرى 56 لوفاة النقابي أحمد التليلي نور الدين الطبوبي يؤكد أن النقابيين واعون بتحديات المرحلة وبصعوباتها

Publié le Dimanche 25 Juin 2023 - 10:50 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، اليوم الأحد "أن النقابيين واعون بتحديات المرحلة وبصعوباتها
وتعقيداتها" وذلك خلال اشرافه بمقبرة الجلاز بالعاصمة على إحياء الذكرى 56 لوفاة النقابي، أحمد التليلي.

وشدد نور الدين الطبوبي بالمناسبة على أهمية إحياء ذكرى زعماء الحركة النقابية التونسية لما قدموه لتونس وللاتحاد العام التونسي للشغل من تضحيات
...

لافتا الى أن "نضالات الرواد مازال لها وقع وتأثير على العمل النقابي لاستلهام العبر والمواقف وخاصة التضحيات في سبيل انعتاق تونس وتحريرها
في إطار التأسيس وبناء الدولة الوطنية والمحافظة على سيادتها".

وقد تولى الأمين العام بمعية عائلة الفقيد وأعضاء المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة الشغيلة، تلاوة فاتحة الكتاب على روح الزعيم النقابي.


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