المنستير: تتويج لوحة الفنّان التشكيلي العراقي أحمد الخالدي كأفضل عمل للدورة 19 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية

توجت لوحة الفنّان التشكيلي العراقي أحمد الخالدي كأفضل عمل للدورة 19 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية الذي تواصل من 15 إلى 24 جوان الجاري ونظمته جمعية الفنون الجميلة بالمنستير بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ووزارة الثقافة وبلدية المنستير تحت عنوان "المنستير ملتقى الألوان" بمشاركة قرابة 80 فنان تشكيلي من 22 دولة.



وطغت أيقونة السمكة التي ترمز لدي السومريين إلى الثراء والخصوبة على لوحة الخالدي، الذي عبّر عن سعادته بتواجده لأوّل مرّة بتونس وبمشاركته في هذا المهرجان الذي تميز بحسن التنظيم.





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وأضاف أنّ الأعمال الفنية المعروضة في المعرض الجماعي والمنجزة خلال ورشات الدورة 19 للمهرجان متفاوتة المستويات.



وتعكس هذه اللوحة الثرية جدّا بألوانها الجميلة وما فيها من حركية الحياة الممتعة حسب الفنّانة التشكيلية الألمانية لييوبا فالد التي تشارك للمرة الأولى في هذا المهرجان الذي تعتبره مصدر إلهام كبير بالنسبة إليها خاصة مع مشاركة العديد من الأساتذة المختصين فيه، وأجواء المهرجان الجيّدة مشيرة بالقول "تونس مكان جميل وشعبها فعلا مضياف".



"الأجواء خلال المهرجان كانت عائلية ووجدنا كفنانين تشكيليين في تونس دعما في كلّ وضعية وهي تجربة جيّدة وكانت فرصة للتعرف على العديد من التجارب الفنية من عدّة ثقافات مختلفة" حسب ما افاد به (وات) الرسام التشكيلي الأثيوبي سامسون مريسا الذي رسم لوحة تشخصية لوجه إمرأة ترمز إلى القارة الأفريقية.



وأكدت الجمعية المنظمة لهذا المهرجان "أنّ لديها رؤية وأهداف كبيرة فهي تطمح الى فتح أبواب متحف محمّد محسن القطاري للفنون التشكيلية بالمنستير أمام الجمهور باعتباره يضم قرابة 1800 لوحة تشكيلية وعمل فني وفق ما ذكر لوات المندوب الجهوي للشؤون الثقافية شكري التليلي، الذي عبّر عن الأمل في أن يقع بدعم من السلطة الجهوية تذليل الصعوبات ليفتح المتحف أبوابه.