الالعاب الافريقية الشاطئية (الحمامات 2023) - روبن ميشال رئيس جمعية اللجان الاولمبية العالمية ( اكنو) يصل الى الحمامات

وصل الدكتور روبن ميتشال رئيس جمعية اللجان الاولمبية العالمية ( أكنو ) وعضو اللجنة الاولمبية الدولية امس الى الحمامات لحضور فعاليات دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية التي تستضيفها مدينة الحمامات من 23 إلى 30 جوان الجاري .



وعاين روبن ميتشال امس فور وصوله الى الحمامات فضاءات المنافسات الرياضية على شاطئ منتجع ياسمين الحمامات . وتحادث مع عدد من الرياضيين الافارقة المشاركين في الدورة واعضاء من اللجنة المنظمة للالعاب والفريق العامل في مكتب اعداد وتسليم بطاقات الاعتماد الخاصة بالدورة الافريقية الشاطئية.



وعاين روبن ميتشال امس فور وصوله الى الحمامات فضاءات المنافسات الرياضية على شاطئ منتجع ياسمين الحمامات . وتحادث مع عدد من الرياضيين الافارقة المشاركين في الدورة واعضاء من اللجنة المنظمة للالعاب والفريق العامل في مكتب اعداد وتسليم بطاقات الاعتماد الخاصة بالدورة الافريقية الشاطئية.

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ويأتي حضور هذه الشخصية الاولمبية الدولية البارزة ورفيعة المستوى ليؤكد أهمية دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية في دورتها الثانية وللتعبير عن الثقة التي تحظى بها تونس بلد الاستضافة واللجنة الوطنية الاولمبية التونسية لدى الهياكل الاولمبية الدولية.



ويذكر ان الدكتور روبن ميشال ( من فيجي ) ذو التكوين الطبي شغل ومازال مناصب عديدة في الهياكل الرياضة الدولية والاولمبية في مجالات الطب الرياضي ومقاومة المنشطات والإدارة والتسيير وتقلد مهام رفيعة في اتحادات قارية ودولية لرياضات العاب القوى والهوكي وجمعية اللجان الاولمبية الدولية (أكنو) واللجنة الاولمبية الدولية ( سي - اي- او ) وشارك في تنظيم عدة تظاهرات رياضية دولية .

