جلسة عمل وزارية لمتابعة تقدم إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي

أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ، أهمية البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي يهدف إلى توفير المسكن اللائق للفئات الاجتماعية محدودة الدخل، وضرورة حماية الوحدات السكنية الجاهزة وتأمينها ضدّ أعمال السرقة والتخريب.



وأوصت خلال إشرفها صباح اليوم السبت ، على جلسة عمل وزارية خصصت لمتابعة تقدم إنجاز البرنامج، بضرورة تضافر جهود كافة المتدخلين والتسريع في الإجراءات المتعلقة بضبط القائمات النهائية للمنتفعين من قبل اللجان الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي تحت إشراف الولاة والمكلفين بتسيير شؤون الولايات وتذليل كافة الصعوبات الإجرائية، ليتسنى تسليم المساكن الجاهزة لمستحقيها في أقرب الآجال، وفق رزنامة دقيقة تُضبط للغرض، يتم متابعة تنفيذها وتقييمها خلال جلسة عمل وزارية لاحقة.





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وحضر الجلسة الوزارية وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري والولاة والمكلفين بتسيير شؤون الولايات، ومشاركة عدد آخر عبر تقنية التواصل عن بعد، بالإضافة إلى ثلّة من الإطارات المركزية والجهوية.



