رئيس الجمهورية يتحول للقاعدة الجوية بالعوينة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 67 لانبعاث الجيش الوطني

تحول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم السبت، إلى القاعدة الجوية بالعوينة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لانبعاث الجيش الوطني.



وكان في استقبال رئيس الدولة، وزير الدفاع الوطني عماد مميش الى جانب عدد من القيادات العسكرية والضباط السامين، وفق ما ورد في فيديو مقتضب نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".





وأجرى رئيس الدولة محادثة مع الحضور، قبل ان يتم عرض شريط وثائقي حول مجالات نشاط وتدخلات الاسلاك الثلاثة للجيش الوطني (البري والبحري والجوي)، سواء في مجالات تأمين الحدود وسلامة التراب الوطني، أو في مجالات النجدة والانقاذ ومجابهة الكوارث، أو كذلك في معاضدة الجهود التنموية على غرار مشروعي ريجيم معتوق وتنمية المحدث بقبلي، وغيرها من المجالات الاخرى كالخدمات الصحية التي تسديها مؤسسات الصحة العسكرية أو كذلك تأمين المحطات الانتخابية.وكان انتظم صباح اليوم السبت بقصر قرطاج، موكب تحت اشراف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، توجه خلاله بالأمر اليومي الى القوات المسلحة، حيث قال بالخصوص إنه "على كل تونسي ان يحيي قواتنا المسلحة العسكرية الوطنية، وهو مفعم بالشعور بالفخر لهذا السياج الذي حمى ويحمي تونس بارادة حديدية لا تلين".وتولى رئيس الدولة بالمناسبة، تحية العلم وتحية فرق ورايات الجيوش الثلاثة، الى جانب تقليد شارات الرتب والاوسمة لعدد من العسكريين. وحيا أرواح شهداء المؤسسة العسكرية الابرار، متمنيا الشفاء للجرحى.كما تسلم رئيس الدولة خلال الموكب، مشعل الذكرى السابعة والستين لانبعاث الجيش الوطني، تعبيرا "من كافة العسكريين عن الاخلاص والوفاء الدائم للوطن، وعهدا بمواصلة البذل والعطاء والتضحية في سبيل مناعة تونس وحماية مكاسبها من المخاطر والتهديدات". وقامت التشكيلات العسكرية بترديد يمين الوفاء .وقد حضر هذا الموكب وزير الدفاع عماد مميش الى جانب اعضاء المجلس الأعلى للجيوش والقيادات العسكرية بالجيوش الثلاث.