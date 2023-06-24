رئيس الجمهورية يشرف على موكب بمناسبة الذكرى 67 لانبعاث الجيش الوطني

بمناسبة الذكرى 67 لانبعاث الجيش الوطني ،انتظم صباح اليوم السبت بقصر قرطاج، موكب تحت اشراف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قيس سعيد ، توجه اثناءه بالامر اليومي الى القوات المسلحة .



و تولى رئيس الجمهورية بالمناسبة تحية العلم وتحية فرق ورايات الجيوش الثلاثة كما قام بتقليد شارات الرتب والاوسمة لعدد من العسكريين.





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وقال رئيس الجمهورية في الامر اليومي ، انه "على كل تونسي ان يحيي قواتنا المسلحة العسكرية الوطنية، وهو مفعم بالشعور بالفخر لهذا السياج الذي حمى ويحمي تونس بارادة حديدية لا تلين"



وتابع قائلا :"ايها الضباط وضباط الصف ورجال الجيش، انتم الدروع وانتم السيف على الحدود، تدافعون عن هذا الوطن العزيز بلا حدود، تتوجهون الى خط النار وتنتشرون في ساحات القتال دون تردد، تهجمون على كل من يفكر في عدائنا او تمزيق شملنا..ونحن كلنا جنود تونس..اخترنا اما ان نكون فوق الارض اعزاء او تحت ثرى هذا الوطن العزيز شهداء.."



وحيا رئيس الجمهورية ارواح شهداء المؤسسة العسكرية الابرار، متمنيا الشفاء للجرحى الذين قال انهم يتوقون للعودة الى ساحات الوغى.



وذكر رئيس الدولة بما قامت به المؤسسة العسكرية لتأمين الانتخابات بشتى اصنافها ومساهمتها في تأمين الامتحانات الوطنية، وفي المجهودات المبذولة لاطفاء الحرائق الى جانب المشاركة في عمليات الانقاذ والاطفاء، والنجدة في البحر،مبرزا دور مؤسسات الصحة العسكرية في الاحاطة والعناية بعديد المرضى الذين لا يجدون العلاج بالمؤسسات الصحية الاخرى .



كما تطرق رئيس الجمهورية الى دور الجيش التونسي في عمليات حفظ السلام منذ ستينات القرن الماضي وانتشاره في عديد المناطق في العالم لحفظ السلام قائلا "لاننا دعاة سلم وامن للانسانية جمعاء، تحملون ايها الضباط و ضباط الصف ورجال الجيش دروعكم وسيوفكم الى الخارج لحفظ السلام".



واكد رئيس الجمهورية أن الواجب المقدس المحمول على كل التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج هو الاحاطة بالعسكريين وبعائلات الشهداء وبالجرحى، مذكرا بانشاء مؤسسة "فداء" رغم بعض التأخير، الذي ينسحب نصها المؤسس على اهل من قضى شهيدا او من لا يزال يعاني من اصابة غادرة.



وشدد رئيس الجمهورية على دور المجموعة الوطنية في الانخراط في برنامج متكامل لتطوير قدرات قواتنا المسلحة العسكرية يشمل العدة والعتاد بعد ان تم وضع مخطط لهذا التطوير يضم كل مجالات القوات المسلحة العسكرية ويكافؤ بسخاء ابطالنا وبطلاتنا بما هم جيدون به



وقد تولى رئيس الدولة بهذه المناسبة تسلم مشعل الذكرى السابعة والستين لانبعاث الجيش الوطني تعبيرا "من كافة العسكريين عن الاخلاص والوفاء الدائم للوطن وعهدا بمواصلة البذل والعطاء والتضحية في سبيل مناعة تونس وحماية مكاسبها من المخاطر والتهديدات" كما قامت التشكيلات العسكرية بترديد يمين الوفاء

وقد حضر هذا الموكب وزير الدفاع عماد مميش الى جانب اعضاء المجلس الاعلى للجيوش والقيادات العسكرية بالجيوش الثلاث



