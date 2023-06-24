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توزر: تنظيم الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية يومي 26 و27 جوان

Publié le Samedi 24 Juin 2023 - 23:07 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية توزر "الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية "، يومي 26 و 27 جوان الحالي بالنادي الثقافي "أبو القاسم الشابي".

وتشارك في هذا الصالون جمعيات تُعنى بالفنون التشكيلية وفنانون تشكيليون بالجهة، كما سيكون فرصة لإبراز إنتاجات نوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة. وتقام بالمناسبة مجموعة من اللقاءات الفكرية والحواراية منها لقاء بعنوان "الطبيعة في حضرة الفن التشغيلي - أمام جمالية تنموية".
وتنتظم ورشة في البحث الخزفي بعنوان "جداريات خزفية" بإشراف الفنان التشكيلي والباحث نبيل النادري وورشة في الخط العربي بعنوان "حروفيات" بإشراف الأستاذ ماجد عشاش ستحتضنها دار الثقافة حامة الجريد، إلى جانب ورشة رسم في الفن التجريدي بعنوان "رسم حر" يؤمنها بدار الثقافة دقاش الأستاذان محمد الأسعد ترايكي ووسيم علوي.
...

وتؤثث الأستاذتان أميرة الشريف ووريدة عراربة ورشة لفائدة رواد دار الثقافة نفطة بعنوان "تفاصيل"، بالإضافة إلى ورشة أخرى تحمل عنواز "ابتكار حرفي" وهي من تأطير حليمة بن خليفة وفاطمة بن عمر.
 وتتواصل أشغال الورشات في اليوم الثاني من الصالون. كما سيتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة الجهوية للصالون المخصص لنوادي الفنون التشكيلية بالجهة.


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