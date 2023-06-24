سوسة : 76ر50 بالمائة نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا لسنة 2023

بلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا لسنة 2023 بولاية سوسة 76ر50 بالمائة وذلك بعد ان نجح 3452 تلميذا من جملة 6801 تلميذا ترشحوا لاجتياز المناظرة وفق المعطيات التي تحصل علبها صحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، من المندوبية الجهوية للتربية بسوسة.

وتشير المعطيات المقدمة الى تفوق 7 تلاميذ من ولاية سوسة بعد حصولهم على معدلات مرتفعة حيث تألق كريم كرعاني المرسم بشعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي محمد معروف بسوسة على اعلى معدل بالجهة يساوي 41ر19، يليه محمد عزيز الشريف من نفس المعهد بحصوله على 03ر19 كافضل ثاني معدل وطنيا في شعبة علوم التقنية.

وحازت التلميذة تيسير طيمومي المرسمة بشعبة العلوم التجريبية بالمعهد النموذجي بسوسة على المرتبة الثالثة بعد حصولها على معدل يساوي 01ر19، في حين تحصل التلميذ أيوب مليكة المرسم بشعبة علوم الإعلامية بمعهد شارع الطاهر صفر على معدل 35ر18.

وتفوقت التلميذة نادين جغام في امتحان الباكالوريا شعبة الرياضة من معهد 2 مارس بسوسة بعد جمعها لمعدل يساوي 39ر17.



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كما تفوق التلميذ ياسين القندوز المرسم بشعبة الاقتصاد والتصرف بمعهد حمام سوسة 2 بعد حصوله على افضل معدل في هذه الشعبة يساوي 23ر17.

اما في شعبة الاداب فقد تفوقت التلميذة مريم محبوبة المهيري المرسمة بمعهد سالم بن حميدة بعد حصولها على معدل 96ر15.

يذكر ان تلميذا واحدا فقط بالمعهد النموذجي فشل في الحصول شهادة الباكالوريا من الدورة الرئيسية وذلك من جملة 314 تلميذا مرسمين بهذا المعهد، في حين تراوحت نسب النجاح بين 54ر69 بالمائة بالمعهد الثانوي حمام سوسة 2 و 6ر20 بالمائة بمعهد النفيضة.

كما نجح تلميذ وحيد مرسم بمعهد الكفيف في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا وذلك من جملة 10 تلاميذ مرسمين في شعبة الآداب.