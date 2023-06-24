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توزر: تسجيل نسبة نجاح عامة بـ 29.11 بالمائة في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا

Publié le Samedi 24 Juin 2023 - 14:26 قراءة: 1 د, 13 ث
      
بلغت نسبة النجاح العامة في امتحان الباكالوريا دورة جوان 2023 على مستوى ولاية توزر 29,11 بالمائة، وفق ما ذكره، اليوم السبت، المندوب الجهوي للتربية، محمد الدريدي، والذي اعتبر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء انها نسبة غير مرضية ولا تعكس واقع القطاع التربوي بالجهة بالنظر الى وجود مقومات نجاح على مستوى البنية التحتية والاطار البشري.

واجتاز الامتحان 1343 تلميذا نجح منهم 391 تلميذا وتمثلت أفضل المعدلات حسب الشعب في حصول التلميذة نور نصر من المعهد النموذجي عن شعبة الرياضيات على أعلى معدل جهوي بـ 18,25، علما ان المعهد النموذجي حقق نسبة نجاح بـ100 بالمائة وتحصلت التلميذة اشراق غريسي عن معهد حامة الجريد عن أفضل معدل في شعبة الآداب ب 14,48، فيما حل التلميذ ياسين رجب بمعهد 2 مارس بدقاش في المركز الأول بشعبة العلوم التجريبية بمعدل 16,79، وتحصلت التلميذة آلاء مبروك من معهد أبو القاسم الشابي بتوزر على أعلى معدل في شعبة الاقتصاد والتصرف بـ 14,58.
وبالنسبة الى شعبة العلوم التقنية تحصل التلميذ محمد الطاهر حريزي عن معهد الشابي بتوزر على أفضل معدل جهوي في هذه الشعبة ب 16,38، وفي علوم الإعلامية تحصل المترشح أيمن الحرشاني من معهد 2 مارس بدقاش على أعلى معدل بـ 16,39 وفي شعبة الرياضة الموجودة فقط في معهد أبو القاسم الشابي تحصل التلميذ محمد الهادي الرحيلي على أفضل نتيجة بمعدل 14,28.
...

وأشار الدريدي إلى أن أضعف نسب النجاح سجلت في معهدي تمغزة وحامة الجريد علاوة على معهد حزوة، إلا أن أصحاب أفضل المعدلات جهويا توزعوا على أغلب معاهد الجهة علاوة على وجود نسبة طيبة من المعدلات الممتازة في جميع الشعب.



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