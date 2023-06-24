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وزارة التعليم العالي: عمليات التوجيه الجامعي تتم فقط عبر موقع واب التوجيه التابع للوزارة

Publié le Samedi 24 Juin 2023 - 13:14 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها، أن جميع عمليات التوجيه الجامعي تتم حصريا عبر موقع الواب باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح.

وأضاف البلاغ أنه يمكن للمترشحين للتوجيه الجامعي الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم عبر موقع الواب أو عبر خدمة الإرساليات القصيرة يوم الثلاثاء 27 جوان الجاري، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85000 بداية من يوم الأحد 25 جوان الجاري، حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي
تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا 2023 لدى وزارة التربية.
...


وذلك على النحو التالي : pwd "فراغ" رقم البكالوريا
pwd « Espace » N° du bac
وشددت وزارة التعليم العالي على ضرورة أن يكون رقم البكالوريا متكون من (06) أرقام كما يتعين استخدام نفس رقم الهاتف المسجل عند الترشح لامتحان البكالوريا. 


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