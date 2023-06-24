سليانة: 31.50 بالمائة نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا

بلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بولاية سليانة 31.50 بالمائة أي 794 تلميذا وتلميذة من بينهم 790 من التعليم العمومي لتحتل بذلك الجهة المرتبة 20 وطنيا، فيما بلغت نسبة المؤجلين 34 بالمائة أي ما يقابل 918 مترشحا حسب المندوب الجهوي للتربية نور الدين غباش



وإعتبر غباش في تصريح اليوم السبت لصحفية "وات" أن نسبة النجاح خلال السنة الجارية تعتبر أفضل مقارنة بالسنة الفارطة التى بلغت فيها 29.5 بالمائة، لافتا إلى أن دورة المراقبة ستنطلق يوم الإثنين 03 جويلية وستقوم مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالإحاطة النفسية بالتلاميذ





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وبين أن نسبة النجاح تتوزع حسب الشعب إلى 83.33 بالمائة بالرياضة و42.05 بالمائة بالعلوم التقنية و22.03 بالمائة بالآداب و66.41 بالمائة بالرياضيات و25.26 بالمائة بالاقتصاد والتصرف و33.73 بالمائة بالعلوم التجريبية و43.22 بالمائة بالعلوم الإعلامية



وبخصوص ترتيب المعاهد بالجهة حسب النسبة العامة للنجاح خلال الدورة الرئيسية، قال غباش إن المعهد النموذجي بسليانة إحتل المرتبة الأولى بنسبة 100 بالمائة يليه معهد أبو القاسم الشابي بكسرى بنسبة 53.19 بالمائة ثم معهد مكثر بنسبة 43.48 بالمائة يليه معهد الباجي المسعودي بالكريب بنسبة 40.48 بالمائة ثم معهد 14 جانفي بمعتمدية مكثر بنسبة 40 بالمائة يليه معهد قعفور بنسبة 37.61 بالمائة ثم معهد إبن خلدون بسليانة الجنوبية بنسبة 36.19 بالمائة ومعهد فرحات حشاد بمكثر بنسبة 35.07 بالمائة



وأشار المسؤول إلى أن أفضل المعدلات الجهوية تتوزع إلى18.44 بشعبة العلوم التجريبية بالمعهد النموذجي بسليانة تحصلت عليه التلميذة تقى الدعاسي، يليها التلميذ سليم النهدي المتحصل على 18.44 بشعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي بسليانة فالتلميذة رنيم الدنداني المتحصلة على 18.10 بمعهد الباجي المسعودي بالكريب شعبة علوم الإعلامية.



وتحصل التلميذ إيهاب الدرعاوي على 17.99 وهو من بمعهد مكثرشعبة علوم تقنية، تليه التلميذة تيسير أحمد المتحصلة على 16.30 بمعهد ابن خلدون بسليانة شعبة رياضة، ثم التلميذة شذى عمر المتحصلة على 15.74 بالمائة بمعهد 2 مارس 1934 بسليانة شعبة آداب، وتليها التلميذة ندى حفيظ المتحصلة على 15.26 بشعبة الاقتصاد والتصرف بمعهد الروحية



يشار إلى أن مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالجهة سجلت خلال الدورة الرئيسية للبكالوريا 23 حالة غش الكترونية ضبطت لدى 18 مترشحا و 5 مترشحات بعدد من المؤسسات التربوية



يذكر أن عدد المترشحين لامتحان البكالوريا بولاية سليانة يبلغ 2822 مترشحا ومترشحة، من بينهم 2513 مترشحا بالمعاهد العمومية و111 مترشحا بصفة فردية موزعين على 19 مركز اختبار، إلى جانب حالتين إستثنائيتين (واحدة بالسجن المدني وأخرى بالمستشفى الجهوي)