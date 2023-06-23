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بنزرت: عودة تدفّق مياه العين الطبيعيّة المعروفة بـ"عين بيطار" بجرزونة ومنزل جميل بعد معالجة عطب مفاجي جدّ بها

Publié le Vendredi 23 Juin 2023 - 16:27 قراءة: 0 د, 57 ث
      
عادت المياة للتدفق، اليوم الجمعة، بالعين الطبيعية الواقعة على الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين تونس وبنزرت على مستوى منطقتي جرزونة ومنزل جميل والمعروفة باسم "عين بيطار"، وذلك بعد معالجة العطب المفاجئ الذي جد بها وحال دون انسياب مياهها لفترة، ما أدى إلى إطلاق دعوات مجتمعية ملحة للمطالبة ببحث أسباب التعطّب وإصلاحها.


وفي هذا الإطار، أوضح معتمد جرزونة، إلياس بن الشيخ، أنه عقب تدقيق المسار الطبيعي للعين تمّ التفطن لانسداد جانب من الشبكة المخصصة والمنجزة بها بسبب العوامل الطبيعية، فتم على الفور التدخل الفني وإصلاح الامر وإعادة الحياة للعين الطبيعية التي تمثل عنوانا تراثيا ضاربا في القدم للمنطقة، بالتوازي مع برمجة عدد من التدخلات العاجلة لتهيئة محيط العين والحوض، وفق تعبيره.
...

يشار إلى أنه مباشرة إثر معاينة توقّف مياه السيلان عن التدفق بحوض العين بمنطقة عين بيطار، تم تشكيل لجنة جهوية متكوّنة من معتمدي المنطقتين وبلديتي بنزرت ومنزل جميل ومصالح ديوان التطهير والفلاحة علاوة على الحرس البلدي، لبحث الأسباب التي أدت الى توقف مياه السيلان عن العين.
ووفق الكتابة المنقوشة على نصب عين بيطار التذكاري، فقد جلب المحسن داي ابراهيم الشّريف سنة 1115 م وجعلها تجري على حافة طريق بنزرت لفائدة عابري السبيل، وهي من المعالم التاريخية لجهة بنزرت.


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