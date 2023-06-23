اشادة الدول الأعضاء بالأمم المتّحدة بدور تونس في تيسير المفاوضات الخاصة بالاستعراض الثامن للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب (بلاغ)

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتّحدة بالإجماع يوم امس الخميس، استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التّي تولّت تونس وكندا تيسير مفاوضاتها طيلة الأشهر الخمسة الأخيرة.



وتقدم رئيس الجمعية العامة للأمم المتّحدة وكافة الوفود خلال جلسة الاعتماد، بعبارات الشكر والتقدير للدور الفاعل الذّي قام به المندوب الدائم لتونس لدى الأمم المتّحدة، إلى جانب المندوب الدائم لكندا، في تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء والحفاظ على الإجماع وفي تحيين النصّ واثرائه وفق استحقاقات المرحلة والتحدّيات الماثلة والمستجدّة وفق ما جاء في بلاغ صادرعن بعثة تونس الدائمة بالامم المتحدة نشرته وزارة الخارجية.

واضاف البلاغ ان اختيار تونس لتيسير المفاوضات حول هذه الاستراتيجية التي تمثّل أهمّ أداة عالمية لتنسيق الجهود الدولية في مكافحة كلّ مظاهر الإرهاب والتطرّف العنيف،يعتبر اعترافا بدور بلادنا في المحافل الدولية والإقليمية وتأكيدا لما تحظى به من ثقة واحترام من قبل الأمم المتّحدة والمجموعة الدولية.



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تجدر الإشارة إلى أنّه تتمّ مراجعة هذه الاستراتيجية كلّ سنتين من خلال مفاوضات على مستوى الدول الأعضاء والمنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

