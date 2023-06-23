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بن عروس: 45 فاصل 94 بالمائة نسبة النجاح العامة في الدورة الأولى من امتحان الباكالوريا

Publié le Vendredi 23 Juin 2023 - 13:10 قراءة: 0 د, 35 ث
      
بلغ عدد الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا بولاية بن عروس 3320 تلميذا وتلميذة من جملة 7227 مترشحا لهذه الدورة، وفق ما صرحت به المندوبة الجهوية للتربية حسناء المعافي اليوم الجمعة، لصحفي وكالة تونس افريقيا للأبناء .

واحتلت ولاية بن عروس المرتبة التاسعة وطنيا بنسبة نجاح عامة خلال الدورة الاولى لامتحان الباكالوريا ب45 فاصل 94 بالمائة.

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كما احرزت الجهة المرتبة الأولى على المستوى الوطني بأعلى معدل في شعبة علوم الإعلامية، حيث تحصل التلميذ حمد أمين شوشان من معهد عبد الرزاق الهمامي ببن عروس المدينة على معدل 19 فاصل 32 .
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