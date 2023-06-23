بن عروس: 45 فاصل 94 بالمائة نسبة النجاح العامة في الدورة الأولى من امتحان الباكالوريا

بلغ عدد الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا بولاية بن عروس 3320 تلميذا وتلميذة من جملة 7227 مترشحا لهذه الدورة، وفق ما صرحت به المندوبة الجهوية للتربية حسناء المعافي اليوم الجمعة، لصحفي وكالة تونس افريقيا للأبناء .



واحتلت ولاية بن عروس المرتبة التاسعة وطنيا بنسبة نجاح عامة خلال الدورة الاولى لامتحان الباكالوريا ب45 فاصل 94 بالمائة.





...