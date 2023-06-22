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رئيس الجمهورية يشارك في قمة باريس التي تنعقد من اجل عقد مالي جديد

Publié le Jeudi 22 Juin 2023 - 08:28 قراءة: 0 د, 45 ث
      
محمد الامجد الحمداني - انطلقت اليوم الخميس بباريس اشغال القمة التي تنعقد تحت شعار "من اجل عقد مالي جديد" لتتواصل يومين .

ويتضمن برنامج القمة بالخصوص تنظيم 6 موائد مستديرة تتناول سبل تدارك مظاهر واسباب ازمة المناخ بمختلف جوانبها ولاسيما مساعدة  البلدان المتضررة من السياسات الصناعية والاقتصادية التي انتهجتها الدول المصنعة ،  بما فيها تونس  من التغيرات المناخية ، وومساعدتها على تنفيذ خططها وبرامجها  لمجابهة التغير المناخي، وكل التاثيرات المحتملة  لهذه الظواهر.
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ويقدم رئيس الجمهرية قيس سعيد الذي حضر الجلسة الافتتاحية للقمة مداخلة في المائدة المستديرة حول المديونية وحقوق السحب الخاص التي تنتظم بعد ظهر اليوم الخميس . 
 
كما سيجري رئيس الدولة بالمناسبة محادثات ولقاءات مع عدد من المشاركين قي هذه القمة التي تجمع اكثر من مائة رئيس دولة وحكومة .


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