رئيس الجمهورية يشارك في قمة باريس التي تنعقد من اجل عقد مالي جديد

محمد الامجد الحمداني - انطلقت اليوم الخميس بباريس اشغال القمة التي تنعقد تحت شعار "من اجل عقد مالي جديد" لتتواصل يومين .



ويتضمن برنامج القمة بالخصوص تنظيم 6 موائد مستديرة تتناول سبل تدارك مظاهر واسباب ازمة المناخ بمختلف جوانبها ولاسيما مساعدة البلدان المتضررة من السياسات الصناعية والاقتصادية التي انتهجتها الدول المصنعة ، بما فيها تونس من التغيرات المناخية ، وومساعدتها على تنفيذ خططها وبرامجها لمجابهة التغير المناخي، وكل التاثيرات المحتملة لهذه الظواهر.

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ويتضمن برنامج القمة بالخصوص تنظيم 6 موائد مستديرة تتناول سبل تدارك مظاهر واسباب ازمة المناخ بمختلف جوانبها ولاسيما مساعدة البلدان المتضررة من السياسات الصناعية والاقتصادية التي انتهجتها الدول المصنعة ، بما فيها تونس من التغيرات المناخية ، وومساعدتها على تنفيذ خططها وبرامجها لمجابهة التغير المناخي، وكل التاثيرات المحتملة لهذه الظواهر.

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ويقدم رئيس الجمهرية قيس سعيد الذي حضر الجلسة الافتتاحية للقمة مداخلة في المائدة المستديرة حول المديونية وحقوق السحب الخاص التي تنتظم بعد ظهر اليوم الخميس .



كما سيجري رئيس الدولة بالمناسبة محادثات ولقاءات مع عدد من المشاركين قي هذه القمة التي تجمع اكثر من مائة رئيس دولة وحكومة .