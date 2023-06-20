26 رياضيا ورياضية من تونس يشاركون في الألعاب العالمية الأولمبية الخاصة "لحاملي الإعاقة الذهنية العميقة ببرلين

يشارك 26 رياضيا ورياضية من تونس في الألعاب العالمية الأولمبية الخاصة "لحاملي الإعاقة الذهنية العميقة" التي تقام ببرلين من 17 الى 25جوان الجاري .

وتتوزع المشاركة التونسية على إختصاصات كرة السلة والسباحة وألعاب القوى إضافة إلى البولينق وال"بوتشيا".



وزار وزير الشباب والرياضة كمال دقيش القرية الأولمبية ببرلين لمواكبة بعض المسابقات التي شارك فيها الرياضيون اتونسيون ضمن دورة الألعاب العالمية الأولمبية "لحاملي الإعاقة الذهنية العميقة" .



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والتقى الوزير بأعضاء الوفد الرياضي التونسي والطاقم المرافق له وعبر لهم عن تقديره للجهود التي يبذلونها من أجل رفع الراية الوطنية عاليا في التظاهرات الرياضية الدولية وتشريف تونس ، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية قيس سعيد و رئيسة الحكومة نجلاء بودن ومختلف الوزارات المعنية، على تأمين الإحاطة الضرورية بالرياضيين التونسيين وتوفير الظروف الكفيلة باشعاعهم على المستوى الدولي.



ويذكر ان وزير الشباب والرياضة حضر حفل الافتتاح الرسمي للألعاب العالمية الأولمبية الخاصة "لحاملي الإعاقة الذهنية العميقة" ببرلين .وكانت له بالمناسبة، سلسلة من اللقاءات مع عدد من نظرائه بالدول الشقيقة والصديقة، بهدف مزيد دعم وتطوير التعاون الثنائي لاسيما في قطاعات الشباب والرياضة والتربية البدنية.



ويشارك في هذه التظاهرة الرياضية 190 وفدا رياضيا يمثلها 7000 رياضي ورياضية في 26 اختصاص.

