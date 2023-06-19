انطلاق رحلة وفد حجاج ولاية زغوان إلى البقاع المقدسة بعد تأخرها بيوم واحد

انطلقت بعد ظهر اليوم الاثنين رحلة وفد حجاج ولاية زغوان من مطار تونس قرطاج الدولي إلى البقاع المقدسة عبر الخطوط السعودية التي كانت مبرمجة في حدود منتصف يوم أمس الأحد إلا أنه تم إعلام الحجاج بتأخيرالرحلة التي تضم 200 حاج منهم 163 حاجا من ولاية زغوان ، بسبب خلل طرأ على الطائرة التي ستقلهم مما خلق جوا من التوتر وحالة من الفوضى داخل بهو المطار في صفوف المسافرين وهو ما استوجب تدخل مسؤولي ديوان الطيران المدني والمطارات وشركة الخدمات الوطنية والإقامات لتهدئة الوضع وتوضيح أسباب تأخر موعد السفر مع وعد الحجيج بالحرص على توفيركافة الظروف المريحة لسفرهم.



ولتدارك الوضع تم نقل الحجاج وإيوائهم بأحد النزل بالضاحية الشمالية والتكفل بإقامتهم وإعاشتهم ليلة البارحة وصباح اليوم موعد نقلهم مجددا إلى المطار مع الإشارة إلى أن وفد حجيج ولاية زغوان سيتوجه مباشرة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج وقد حدد موعد العودة إلى أرض الوطن يوم 12 جويليه المقبل